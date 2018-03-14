تجديد حبس متسول فى حلوان 15يوما لهتك عرض طفل

هتك عرض طفل - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، بتجديد حبس متسول 15 يومًا، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بهتك عرض طفل عمره 9 سنوات داخل المقابر فى حلوان.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العقد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا يفيد بهتك عرض الطفل "ع.ش" 9 سنوات، داخل المقابر، وقطع جزء من لسانه.
تم تكثيف التحريات الأمنية، وتمكن ضباط مباحث قسم حلوان برئاسة المقدم هانى أبو علم، رئيس المباحث، والرائد محمد فتحى، معاون أول القسم، من التعرف على المتهم وتبين أنه متسول يدعى "م.م" 38 سنة، وتبين أنه استدرج الطفل للمقابر وتعدى عليه جنسيا وأكل بأسنانه جزءا من لسان الطفل.
تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى.
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