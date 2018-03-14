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ووالد الطفل يرغب في استلامه..

تجديد حبس الأم وزوجها في قضية تعذيب طفلها

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:41 ص
تجديد حبس الأم وزوجها في قضية تعذيب طفلها اليوم السابع مع الطفل يحي ووالده





كفر الشيخ – محمد سليمان
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قررت نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد شطا، رئيس النيابة الكلية، اليوم الأربعاء،  تجديد حبس عاملة بمحل ملابس وزوجها، 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتعذيب نجل المتهمة الأولى، وإحداث إصابات متفرقة به.

وأكد صبحي حنفي أحمد"، 45 سنة ، إنه ينتظر قرار النيابة باستلام نجله ليتولى تربيته بعد أن أبدى استعداده لاستلام نجله يحي ، عقب الإدلاء بأقواله واتهامه لطليقته وزوجها ، بتعذيب طفله وإحداث إصابات به، مشيراً إلى أنه يتابع حالة الطفل برفقة شقيقته في عناية الأطفال بالمستشفى العام وحالته جيدة .

وأضاف صبحي لـ " اليوم السابع ، أنه سيظل بجوار نجله ليرعاه حتى يعود به إلى الإسكندرية، مؤكداً أنه عرف بما حدث لنجله عندما أبلغه ابن شقيقه بإلقاء القبض على شقيقه رمضان سامي حنفي " زوج طليقته"، لتعديه على نجله بالضرب .

وعلى جانب آخر أكدت أم أحمد جارة والدة الطفل ، أن زوج الأم هو من تعدى على الطفل وعذبه وأحدث به إصابات وكانت والدة الطفل تشتكي من تعديه على الطفل ، مؤكدة أن الطفل هو ابن عم الزوج ، والذي تزوجها عقب طلاقها من عمه، مؤكدة أن صاحبة الوحدة السكنية التي تسكنها أم الطفل وزوجها طلبت من والد الطفل استلام أثاث وفراش الزوجة وإخلائها ولكنه رفض استلام فرش طليقته . 

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "يحيى لطفى صبحى" 3 سنوات، مقيم بناحية ميت علوان بمدينة كفر الشيح، المستشفى العام مصابًا بكدمات وسحجات بالصدر والبطن، ووجود آثار حروق بالقدمين والظهر، وتم حجزه فى غرفة عناية الأطفال، لاستكمال العلاج.

وكشفت تحريات المقدم محمد صادق، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيح، بإشراف العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، أن والدته "هـ.ص.م" 29 سنة، عاملة بمحل ملابس مقيمة بميت علوان، وزوجها الحالى "ر.س.ح" 25 سنة عامل، نجل شقيق زوجها السابق، وراء تعذيب الطفل وإحداث إصابته.

ألقت قوات الأمن القبض على الأم وزوجها، وتحرر المحضر 2820 لسنة 2018م جنح قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة التحقيق، بإشراف المستشار أحمد عاشور، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، والتى قررت حبس الأم وزوجها 4 أيام وتجدد حبسهما لمدة 15 يوماً.


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