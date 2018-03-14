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تجديد حبس "إسلام خرم" 15 يومًا فى قضية المحور الإعلامى للإخوان

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:42 م
تجديد حبس "إسلام خرم" 15 يومًا فى قضية المحور الإعلامى للإخوان محكمة - أرشيفية





كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء، حبس المتهم إسلام الرفاعى الشهير بـ"خرم"، 15 يومًا احتياطيًا على خلفية استكمال التحقيقات فى قضية "المحور الإعلامى" التابع لجماعة الإخوان، والذى ينشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

 

وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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