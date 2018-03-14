"تجارة الأزهر" تنظم اليوم ندوة عن أهمية المشاركة الشبابية فى الانتخابات







كتب لؤى على

تنظم اليوم الأربعاء كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، ندوة بعنوان "أهمية المشاركة الشبابية فى الانتخابات بمدرج الاحتفالات بالكلية، وتعقد برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمد يونس عبد الحليم عميد الكلية، والمهندس محمد هيبة أمين شباب الجمهورية بمجلس الشورى سابقا، والدكتور مرعى خليفة عبد ربه أمين جمعية من أجل مصر.

من جانبه، قال عميد الكلية، إن مصر دولة شابة حيث يتعدى نسبة الشباب بها المستويات العادية فى العالم، ولابد أن يكون لهؤلاء الشباب مشاركة فعالة فى الانتخابات الرئاسية وتجهيز أنفسهم لانتخابات المجالس المحلية.

وأشار إلى أن المشاركة السياسية تعد أمرًا هامًا لكل الشباب والطلاب لمعرفة مشكلاتنا فى المجتمع، وكيفية ممارسة السياسة، وأضاف إن هذه الندوة تعد فرصة لتفاعل الرأى والمعرفة السليمة والحشد أمام صناديق الاقتراع لبناء الدولة.

وأضاف إن إقامة مثل هذه الندوات يأتى إيمانا بأهمية إدراك الشباب أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، ويجب على الشباب الفاعل والمخلص أن يحرص على القيام به، باعتباره المعنى الحقيقى لكلمة المواطنة والانتماء للوطن.