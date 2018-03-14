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تاجر مخدرات يحرق كابينة تليفونات بسبب تركيب الأهالى كاميرات لمنعه بحلوان

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:44 م
تاجر مخدرات يحرق كابينة تليفونات بسبب تركيب الأهالى كاميرات لمنعه بحلوان المتهم عقب القبض عليه





كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تاجر مخدرات، أشعل النيران فى كابينة تليفونات بمنطقة حلوان، واعترف بارتكاب الجريمة انتقاما من الأهالى بسبب تركيبهم كاميرات مراقبة تسببت فى منعه من تجارة المخدرات بالمنطقة، وتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من كل من "أحمد. أ. م" 50 سنة، خفير، و"أحمد. ح. ع" 34 سنة، موظف بحي التبين، وأفادا بنشوب حريق بكابينة تليفونات بشارع خليل محمد خليل، بمنطقة أرض الجنينة.

 

انتقل رجال المباحث وتبين نشوب الحريق داخل الكابينه، واحتراق كافة الأسلاك بداخلها وعثر بمكان الواقعة على زجاجة بلاستيكية تفوح منها رائحة السولار، مما يرجح أن يكون الحريق عمداً، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها "محمد س إ" 28 سنة، عامل، وشهرته " جعلوس"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات.

 

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة انتقاما من الأهالى لمنعه من ممارسة نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، كما أشارت التحريات إلى سابقة قيامه بإتلاف كشافات الإنارة بالمنطقة وإضرام النيران بشجرة بمحل الواقعة وإتلاف كابلات التليفونات الخاصة بأحد العقارات بذات المنطقة.

 

وباستهداف المتهم  بمسكنه تم العثور بداخله على 12 زجاجة مولوتوف، اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظرا لقيام أحد مالكي العقارات الكائنة بالشارع محل الواقعة بتركيب كاميرات مراقبة بمحيط العقار مما أدى إلى منعه من ممارسة نشاطه الإجرامي في اللإتجار بالمواد المخدرة اختمرت في ذهنه فكرة إضرام النيران بكابينة التليفونات إعتقاداً منه أن ذلك سيؤدي إلى تعطيل  الكاميرات وفى سبيل ذلك اعد زجاجة بها سائل السولار وقام بسكبها داخل الكبينة واشغل النيران بها وفر هربا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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