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تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:01 ص
تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولى





كتبت رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لهما بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
 
 
صرحت مصادر ملاحية بالمطار، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت الرحلة المتجهة إلى إسطنبول 4 ساعات بسبب عطل فنى بالطائرة وتم إصلاح العطل واستأنفت الطائرة رحلتها.
 
 
 
 

 


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