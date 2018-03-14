تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانةالأربعاء، 14 مارس 2018 10:01 ص
مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لهما بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
صرحت مصادر ملاحية بالمطار، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت الرحلة المتجهة إلى إسطنبول 4 ساعات بسبب عطل فنى بالطائرة وتم إصلاح العطل واستأنفت الطائرة رحلتها.
إضافة تعليق
التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة
انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة