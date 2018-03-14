تأجيل محاكمة 19 إخوانيا فى الشرقية لـ4 مايو المقبل

هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، تأجيل محاكمة 19 من جماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 4 مايو القادم ، لحين ورود تقرير الباحث الاجتماعى بشأن المتهم 18، مع استمرار حبس المتهمين.
تعود أحداث القضية رقم 5497 سنة 2105 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم ثانى العاشر من رمضان، يفيد قيام 19 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالتحريض على العنف، والانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بدائرة قسم ثانى، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم لدائرة إرهاب الشرقية.
إضافة تعليق
التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة
انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة