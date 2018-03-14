تأجيل محاكمة 19 إخوانيا فى الشرقية لـ4 مايو المقبل







الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، تأجيل محاكمة 19 من جماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 4 مايو القادم ، لحين ورود تقرير الباحث الاجتماعى بشأن المتهم 18، مع استمرار حبس المتهمين.

تعود أحداث القضية رقم 5497 سنة 2105 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم ثانى العاشر من رمضان، يفيد قيام 19 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالتحريض على العنف، والانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بدائرة قسم ثانى، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم لدائرة إرهاب الشرقية.