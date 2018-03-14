تأجيل محاكمة 17 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة 18 مارس







المنيا - حسن عبد الغفار

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم، إعادة محاكمة 17 متهما إخوانيا فى أحداث اقتحام نقطة شرطة، وذلك لجلسة 18 مارس الجارى لاستكمال سماع المرافعة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين عقب إصدار أحكام بالسجن المشدد والمؤبد بحق المتهمين فى القضية المتهم فيها 55 شخصا فى تلك الواقعة، وتعود القضية إلى 14 أغسطس 2013 بتهمة تخريب منشآت شرطية والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة.