تأجيل محاكمة نائب رئيس مدينة القاهرة الجديدة المتهم بالرشوة لـ 15 مايو







كتب : أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الأسبق وسيدة أعمال ووسيط فى اتهامهم بالرشوة، لجلسة 15 مايو المقبل لتقديم هيئة الدفاع المستندات الخاصة بهم.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 26 بعضوية كل من المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود وسكرتارية وائل عبد المقصود، وجورج ماهر، وحضر سامح عاشور نقيب المحامين، إلى محكمة التجمع للدفاع عن المتهمة الثانية.

وأسندت النيابة للمتهمين " نبيل محمد بدر رخا" 56 عام نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، و " هنادي أنور محمد الشربينى" 44 عاما رئيس مجلس إدارة شركة دايوند للاستيراد والتصدير ، و" رامى السيد عبده" 34 عاما محامى، فى القضية رقم 4566 لسنة 2017 جنايات قسم التجمع الخامس، والمقيِّدة برقم 755 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، بطلب المتهم الأول من المتهمة الثانية مبالغ مالية وهدايا عينية كرشوة لمساعدتها فى إتمام بعض القرارات الصادرة من وزارة الاستثمار، وتخصيص قطع أرض بمنطقة النرجس.