video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 01:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة رئيس جهاز القاهرة الجديدة المتهم بالرشوة لـ 15 مايو

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:33 م
تأجيل محاكمة رئيس جهاز القاهرة الجديدة المتهم بالرشوة لـ 15 مايو محكمة - أرشيفية





كتبت أمنية الموجي وأحمد حسني
إضافة تعليق

أجلت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،منذ قليل، محاكمة نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة وسيدة أعمال مالكة شركة والوسيط، فى اتهامهم بالرشوة، لجلسة 15 مايو المقبل.

كانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف أحمد حنفى، المحامى العام أمرت بحبس المتهمين  4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة.

 يشار إلي أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لحصوله على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضى بمنطقة التجمع الخامس.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، فى بيانها، أنه تم تحرير المحضر اللازم، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لتولى التحقيق.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية انتفضت خلال الفترة الماضية لمواجهة الفساد المالى والإدارى المترهل فى الدولة، حتى لقبها العامة من المواطنين بـ"الحامى الأول لأموال الشعب المصرى" من الفاسدين، بعد الضربات المتتالية التى وجهتها الرقابة لأباطرة الفساد فى مصر، حيث أعادت نحو 500 مليون جنيه من أموال الشعب، خلال الأشهر الأخيرة.

وجاءت تحركات هيئة الرقابة الإدارية فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الالتزام التام بعدم تقديم أى استثناءات أو خدمات أو استفادة لأى شخص أو جهة بإدعاء الاتصال أو القرب من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أى جهة تابعة لرئاسة الجمهورية وذلك التزاما بمبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخا لمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد الإثبات: نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة طلب رحلة لدبى وهدايا عينية رشوة

اخبار الحوادث

محكمة الجنايلت

محاكمة المتهمين بالرشوة

سامح عاشور




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة