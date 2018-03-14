تأجيل محاكمة المتهمين "برشوة البترول" للغد وإخلاء سبيل متهم بكفالة مليون جنيه







كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 3 متهمين بتقديم والحصول على رشوة 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول، على إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة، لجلسة الغد 15 مارس لاستكمال سماع الشهود، وإخلاء سبيل المتهم الثالث بكفالة مليون جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن حريز وأمانة سر أحمد كمال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى "محمد.ع" ، و "تامر.أ"، موظفين بشركة البترول حصل على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليونا و300 ألف جنيه.