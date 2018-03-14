video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين "برشوة البترول" للغد وإخلاء سبيل متهم بكفالة مليون جنيه

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:49 م
تأجيل محاكمة المتهمين "برشوة البترول" للغد وإخلاء سبيل متهم بكفالة مليون جنيه رشوة البترول-أرشيفية





كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 3 متهمين بتقديم والحصول على رشوة 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول، على إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة، لجلسة الغد 15 مارس لاستكمال سماع الشهود، وإخلاء سبيل المتهم الثالث بكفالة مليون جنيه.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن حريز وأمانة سر أحمد كمال.

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى "محمد.ع" ، و "تامر.أ"،  موظفين بشركة البترول  حصل على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليونا و300 ألف جنيه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأجهزة الرقابية تحاصر الفساد والرشوة والتربح وغسل الأموال

اخبار الحوادث

رشوة البترول

جنايات القاهرة

اخلاء سبيل




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة