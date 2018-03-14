تأجيل إعادة محاكمة 42 متهما بأحداث عنف المنيا لجلسة اليوم الثالث من دور أبريل

تأجيل إعادة محاكمة 42 متهما بأحداث عنف المنيا لجلسة اليوم الثالث من دور أبريلالأربعاء، 14 مارس 2018 06:25 م
ميزان العدل - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس الدائرة الثالثة، إعادة محاكمة 42 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث اقتحام قسم شرطة مطاى، إلى جلسة اليوم الثالث من دور أبريل المقبل، مع إخلاء سبيل 16 متهما تم إعادة إجراءات محاكمتهم من الخارج واستمرار حبس المتهمين المحبوسين من الجلسات السابقة.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بتهم تخريب منشات شرطية ومنشات عامة والانتماء إلى جماعة محظورة.
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة