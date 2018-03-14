تأجيل إعادة محاكمة 42 متهما بأحداث عنف المنيا لجلسة اليوم الثالث من دور أبريل







المنيا- حسن عبد الغفار

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس الدائرة الثالثة، إعادة محاكمة 42 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث اقتحام قسم شرطة مطاى، إلى جلسة اليوم الثالث من دور أبريل المقبل، مع إخلاء سبيل 16 متهما تم إعادة إجراءات محاكمتهم من الخارج واستمرار حبس المتهمين المحبوسين من الجلسات السابقة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بتهم تخريب منشات شرطية ومنشات عامة والانتماء إلى جماعة محظورة.