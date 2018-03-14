video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة محاكمة طالب و5 أساتذة بجامعة الأزهر بتهم إرهاب لـ13 مايو

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:53 م
تأجيل إعادة محاكمة طالب و5 أساتذة بجامعة الأزهر بتهم إرهاب لـ13 مايو المستشار جعفر نجم الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة





كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"خلية جامعة الأزهر"، لاتهامهم بإصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم الإرهابى المسئولين عن التحرك بالقطاع الطلابى فى جامعة الأزهر، والتى تعمل على تنفيذ الخطط الأساسية للتنظيم داخل الكليات والمعاهد، لتنفيذ مخططات عدائية ضد الدولة لجلسة 13 مايو للإطلاع.

 

يذكر أن نفس المحكمة أصدرت حكما غيابيا على المتهمين بالسجن المؤبد قبل أن يطلب دفاع المتهمين إجراءات إعادة محاكمتهم.

 

والمتهمون هم: "رامى.س"، و"عبد الباسط.ع"، و"عزمى. م"، و"على.م"، و"محمود. أ"، و"عبد الرحمن.أ"، حيث وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطنى باستمرار قيادات التنظيم الإخوانى فى إصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم المسئولين عن التحرك بالقطاع الطلابى فى جامعة الأزهر، والتى تعمل على تنفيذ الخطط الأساسية للتنظيم داخل الكليات والمعاهد والتى تعتمد على عدة محاور منها تفعيل استمرار عمليات الحراك الثورى بالحرم الجامعى وخارجه.

 

وأشارت التحريات إلى أن الخلية كانت تهدف لاستقطاب الطلاب الجدد غير المرصودين أمنيا لصفوف التنظيم الإخوانى من خلال توفير الدعم المالى وتحمل نفقات الإقامة والدراسة والتواصل فيما بينهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والمكالمات الهاتفية لتحديد مواعيد الفعاليات وخطة التحرك داخل الحرم الجامعى؛ وكشفت التحريات أن الخلية كانت تهدف لوضع مناهج تربوية والسلبيات المتعلقة بانتظام عمل الأسر الإخوانية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسى لـ21 مارس

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ 9 مايو

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

حوادث اليوم

خلية جامعة الازهر

الاخوان

جامعة الازهر




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة