تأجيل إعادة محاكمة طالب و5 أساتذة بجامعة الأزهر بتهم إرهاب لـ13 مايو







كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"خلية جامعة الأزهر"، لاتهامهم بإصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم الإرهابى المسئولين عن التحرك بالقطاع الطلابى فى جامعة الأزهر، والتى تعمل على تنفيذ الخطط الأساسية للتنظيم داخل الكليات والمعاهد، لتنفيذ مخططات عدائية ضد الدولة لجلسة 13 مايو للإطلاع.

يذكر أن نفس المحكمة أصدرت حكما غيابيا على المتهمين بالسجن المؤبد قبل أن يطلب دفاع المتهمين إجراءات إعادة محاكمتهم.

والمتهمون هم: "رامى.س"، و"عبد الباسط.ع"، و"عزمى. م"، و"على.م"، و"محمود. أ"، و"عبد الرحمن.أ"، حيث وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطنى باستمرار قيادات التنظيم الإخوانى فى إصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم المسئولين عن التحرك بالقطاع الطلابى فى جامعة الأزهر، والتى تعمل على تنفيذ الخطط الأساسية للتنظيم داخل الكليات والمعاهد والتى تعتمد على عدة محاور منها تفعيل استمرار عمليات الحراك الثورى بالحرم الجامعى وخارجه.

وأشارت التحريات إلى أن الخلية كانت تهدف لاستقطاب الطلاب الجدد غير المرصودين أمنيا لصفوف التنظيم الإخوانى من خلال توفير الدعم المالى وتحمل نفقات الإقامة والدراسة والتواصل فيما بينهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والمكالمات الهاتفية لتحديد مواعيد الفعاليات وخطة التحرك داخل الحرم الجامعى؛ وكشفت التحريات أن الخلية كانت تهدف لوضع مناهج تربوية والسلبيات المتعلقة بانتظام عمل الأسر الإخوانية.