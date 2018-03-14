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تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ 19 مارس

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:36 م
تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ 19 مارس المستشار محمد شيرين فهمى





كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لــ 19 مارس لاستكمال فض الأحراز

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

كانت محكمة النقض ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 

 


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استكمال فض الأحراز فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"

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