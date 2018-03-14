بنك ناصر يطلق مبادرة لدعم المرأة فى إنشاء مشروعات متناهية الصغر







كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس بنك ناصر الاجتماعى، عن إطلاق مبادرة المسجد والكنيسة اليوم الأربعاء، فى محافظة بني سويف وأضافت أن البنك يطلق هذه المبادرة التى تتضمن تسليم عدد من المشروعات المتنوعة التى أقيمت بتمويل من قرض مستورة بالتعاون مع محافظة بنى سويف بمناسبة احتفالاتها بعيدها القومى بهدف تحقيق عدالة الفرصة بين المواطنين من عنصرى الأمة وتوفير الحماية والتشغيل للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت غادة والى فى تصريحات اليوم، أن مبادرة المسجد والكنيسة موجهة لدعم المرأة المصرية المسلمة والمسيحية بقروض لإنشاء مشروعات متناهية الصغر وبما يحقق التنمية لكل سيدة مصرية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن لجنة زكاة مسجد عمر بن عبد العزيز، التابعة لبنك ناصر قامت بالتعاون مع مطرانية بنى سويف لإعداد المبادرة تمهيدا لإطلاقها اليوم فى حفل يحضره المحافظ المهندس شريف حبيب وممثلو اللجان والمطرانية وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة ومدير مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، بالإضافة إلى المجلس القومى للمرأة وعدد من المؤسسات الأهلية الشريكة.

وأضاف فاروق أنه سيتم تسليم 263 مشروعا لمستفيدات قرض مستورة فى بني سويف حيث هناك 54 سيدة من قرية نزلة حنا من بينهن أسر شهداء الحادث الإرهابى بالقرب من ديرالأنبا صموئيل، بإجمالى 540 ألف جنيه جميعها فى مجال الإنتاج الحيوانى، كما سيتم تسليم مشروعات لـ 130 سيدة من قرية ديموشيا فى مجالات الإنتاج الحيوانى والصناعى والتجارى بإجمالى مبلغ 1.5 مليون جنيه وأيضا 13 مشروعا لسيدات فى قرية صفط بقيمة 260 ألف جنيه موجهة لتربية الماشية، يضاف إلى ذلك عدد 45 مشروعا متنوعا بمدينة بني سويف بإجمالى 450 ألف جنيه.

وأوضح فاروق أن قرض مستورة يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية من خلال فروع البنك ال93 وأكثر من 4 آلاف لجنة زكاة تابعة لها ويعول عليها البنك فة عمل الأبحاث الاجتماعية بهدف توفير فرص عمل للمرأة لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل فى المجتمع.

وأكد فاروق أن مشروع مستورة أطلقه رئيس الجمهورية فى خطابه التاريخى فى عيد الأم 2017 وبدأ تنفيذ المشروع إعتبارا من 19/11/2017 بإجمالى تمويل 250 مليون جنيهمن صندوق تحيا مصر، لافتا إلى أنه منذ إطلاق "مستورة" تم تنفيذ 2881 مشروعا بإجمالي نحو 40 مليون جنيه ..وتعد محافظة الجيزة الأكثر تنفيذا للمشروع حيث تم تنفيذ 423مشروعا بها بإجمالي 5 ملايين و 500 ألف جنيه ، تليها محافظة الشرقية بعدد 328 مشروعا بإجمالي 5 ملايين و 200 ألف جنيه ، ثم قنا بعدد 274 مشروعا بإجمالي 4 ملايين و 900ألف جنيه تقريبا وتتنوع هذه المشروعات ما بين مشروعات إنتاج حيواني و مشروعات منزلية وتجارية وصناعية.

وأشار فاروق إلى أن قيمة القرض تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة سواء من لديها معاش ضمان اجتماعى، أو معاش تكافل و كرامة، أو من مستحقي النفقة، أو من لم تحصل على معاش تكافل وكرامة لعدم استيفائها لشروطه أو المرأة القادرة على العمل و ليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط، ويتم توجيه هذا القرض للمشروعات وليس كمبالغ نقدية ويتم الحصول على المشروع بعد استيفاء شروط التمويل على أن يتم تنفيذه من خلال لجان الزكاة وألا يقل سن المستفيدة عن 21 سنة و لا يزيد عن 60 سنة مع ضرورة تقديم عروض أسعار بالنسبة للمشروعات قبل الموافقة.