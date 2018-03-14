بريطانيا تحذر مسافريها إلى روسيا من احتمالية مواجهة شعور مناهض







أ ش أ

حذرت بريطانيا مسافريها إلى روسيا من أنهم قد يواجهون شعورًا مناهضًا للبريطانيين وسط توتر سياسى بين لندن وموسكو نشب على خلفية قضية تسميم الجاسوس السابق سيرجى سكريبال.

وأطلقت الخارجية البريطانية -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء- تحديثا للنصائح المتعلقة بالسفر بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عن طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا من بلادها وصرحت عن تدابير أخرى ضد موسكو.



وقالت الخارجية البريطانية إن البريطانيين الذين يزورون روسيا يتعين عليهم أن "يظلوا يقظين" ويتجنبون التعليق علنًا على التطورات السياسية، مشددة على أنه "بسبب التوتر السياسى المتصاعد بين المملكة المتحدة وروسيا، يجب أن يكون البريطانيون على دراية باحتمالية مواجهة شعور مناهض للبريطانيين أو مضايقات فى هذا الوقت".



تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يسافر آلاف المشجعين من إنجلترا إلى روسيا لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم فى يونيو المقبل.