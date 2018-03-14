بريطانيا تتهم روسيا بالتهور فى مجلس حقوق الإنسان







رويترز

أبلغت بريطانيا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن استخدام غاز أعصاب عسكرى فى محاولة لقتل جاسوس روسى مزدوج سابق يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولى ويجب أن يكون بمثابة تحذير للمجتمع الدولى.

وقال السفير البريطانى جوليان بريثويت، للمجلس فى جنيف، "المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة شجبا انتهاكات روسيا للقانون الدولى بأسلوب اعتيادى يثير القلق، وإن سلوكها المتهور هذا يمثل إهانة لكل ما يمثله هذا الكيان".