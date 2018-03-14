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بدء محاكمة نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة الأسبق لاتهامه بتلقى رشوة

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:59 م
بدء محاكمة نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة الأسبق لاتهامه بتلقى رشوة محكمة القاهرة الجديدة- أرشيفية





كتبت أمنية الموجي وأحمد حسني
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بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الأسبق وسيدة أعمال مالكة لأحد الأشخاص ووسيط لاتهامهم بالرشوة.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 26 بعضوية كلا من المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود وسكرتارية وائل عبد المقصود، وجورج ماهر.

وحضر سامح عاشور نقيب المحامين، منذ قليل، لمحكمة التجمع للدفاع عن المتهمة الثانية، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة للشهود من ضباط هيئة الرقابة الإدارية.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف أحمد حنفى، المحامى العام أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة.

 ويشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لحصوله على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضى بمنطقة التجمع الخامس.


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