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بالصور.."المعلمين بدمياط" تعقد مؤتمرا لحث أبنائها على المشاركة بالانتخابات

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:44 ص
بالصور.."المعلمين بدمياط" تعقد مؤتمرا لحث أبنائها على المشاركة بالانتخابات حضور المؤتمر





دمياط معتز الشربينى
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نظمت نقابة المعلمين بدمياط بقيادة جمال مسلم نقيب المعلمين بدمياط ، مؤتمرها الثالث تحت شعار انزل شارك دى بلدك بحضور الدكتور سيد عبد المجيد عميد كلية التربية بدمياط والدكتورة إيناس عبد الخالق وكيل إدارة دمياط التعليمية، ومحمد سامى سليمان آمين حزب مستقبل وطن، والدكتور محمد بحيرى أمين نقابة المهندسين، وأعضاء نقابة المعلمين، وعدد من المعلمين ومديرى المدارس.

أكد الحضور على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة وحث المواطنين على الخروج للتصويت كما تناول اللقاء عرض لإنجازات المرحلة السابقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد جمال مسلم نقيب المعلمين على أن المعلم له دور تنويرى فى مجتمعة وبيئتة وعليه حث المحيطين به للمشاركة فى التصويت القادم .

يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط أنزل شارك دى بلدك  لحث مختلف أبناء دمياط على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

من ناحية أخرى نظمت مختلف الإدارات التعليمية بدمياط مؤتمرات مماثلة برعاية السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،  لحث العاملين بالتربية والتعليم وذويهم بالمشاركة الإيجابية والخروج للتصويت .

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جانب من حضور المؤتمر 

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