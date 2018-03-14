بالأرقام.. تعرف على أكبر 10 محافظات من حيث المساحة.. والعاصمة خارج القائمة







كتبت هبة حسام

أظهر تقرير حديث صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن كتيب "مصر فى أرقام 2018" الصادر خلال شهر مارس الجارى، بيانات حول مساحة كل محافظة من محافظات الجمهورية، حيث أوضحت البيانات أن أكبر 10 محافظات من حيث المساحة تتمثل فى "الوادى الجديد، مطروح، البحر الأحمر، اسوان، المنيا، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسيوط، الجيزة، سوهاج"، فيما خرجت محافظة القاهرة "العاصمة" من تلك القائمة.

وجاءت مساحات المحافظات الـ10 المذكورة من الأكبر للأصغر، وفقاً لبيانات التقرير الإحصائى،،،



كالتالى:



- الوادى الجديد، احتلت المركز الأول على مستوى جميع محافظات الجمهورية من حيث المساحة، وبلغت مساحتها الكلية 440.098 ألف كيلو متر مربع.

- مطروح، جاءت فى المركز الثانى بمساحة 166.563 ألف كيلو متر مربع.

- البحر الأحمر، تبلغ مساحتها 119.099 ألف كيلو متر مربع، وجاءت فى المركز الثالث.

- وفى المركز الرابع، جاءت محافظة أسوان بمساحة بلغت 62.726 ألف كيلو متر مربع.

- محافظة المنيا، احتلت المركز الخامس، بمساحة 32.279 ألف كيلو متر مربع.

- محافظة جنوب سيناء، تبلغ مساحتها 31.272 ألف كيلو متر مربع، وجاءت فى المركز السادس.

- فيما جاءت محافظة شمال سيناء فى المركز السابع، بمساحة بلغت 28.992 ألف كيلو متر مربع.

- وفى المركز الثامن، جاءت محافظة أسيوط بمساحة 25.926 ألف كيلو متر مربع.

- وجاءت محافظة الجيزة فى المركز التاسع بمساحة 13.184 ألف كيلو متر مربع.

- وفى المركز العاشر من حيث المساحة، جاءت سوهاج، بـ11.022 ألف كيلو متر مربع المساحة الكلية للمحافظة.

وفى المقابل تمثلت أكثر المحافظات انخفاضاً من حيث المساحة، والتى ضمت محافظة القاهرة "العاصمة"، فى "محافظة دمياط، والقليوبية، وبورسعيد، والغربية، والإسكندرية، والأقصر، والمنوفية، والقاهرة، وكفر الشيخ، والدقهلية"، وجاءت مساحات تلك المحافظات "من الأقل فالأكثر"،،،



كالتالى:



- محافظة دمياط، وتعد أقل المحافظات مساحة من بين محافظات الجمهورية، إذ تبلغ مساحتها الكلية نحو 910 كيلو متر مربع.

- تلاها محافظة القليوبية بمساحة 1124 كيلو متر مربع.

- وفى المركز الثالث جاءت محافظة بورسعيد بمساحة 1344 كيلو متر مربع.

- محافظة الغربية، وتبلغ مساحتها 1942 كيلو متر مربع.

- محافظة الإسكندرية بمساحة 2299 كيلو متر مربع.

- تلاها محافظة الأقصر، وتبلغ مساحتها نحو 2409 كيلو متر مربع.

- محافظة المنوفية بمساحة 2499 كيلو متر مربع.

- وفى المركز الثامن، جاءت محافظة القاهرة بمساحة كلية بلغت 3085 كيلو متر مربع.

- تلاها محافظة كفر الشيخ بمساحة 3466 كيلو متر مربع.

- وفى المركز العاشر جاءت محافظة الدقهلية بمساحة 3538 كيلو متر مربع.