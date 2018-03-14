انقضاء مهلة حددتها بريطانيا لروسيا دون توضيح تسميم الجاسوس سكريبال







(رويترز)

قالت السفارة الروسية فى لندن اليوم الأربعاء، إن موسكو لم تستجب لطلب بريطانيا أن تفسر بحلول منتصف الليل كيف تم استخدام غاز للأعصاب طوره الاتحاد السوفيتى فى هجوم على جاسوس روسى سابق سيرجى سكريبال، فى مدينة سالزبرى بجنوب انجلترا.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماى أمهلت روسيا حتى نهاية أمس الثلاثاء لتفسير كيف جرى استخدام غاز (نوفيتشوك) للأعصاب، الذى طوره الجيش السوفيتي، على الأراضى البريطانية.

وقال متحدث باسم السفارة لرويترز: "روسيا لن تتجاوب مع الإنذار البريطانى إلى أن تحصل على عينات من المادة الكيماوية".

وذكرت السفارة أن روسيا ليست ضالعة فى الهجوم بغاز الأعصاب. وأوضح المتحدث أن أى إجراءات عقابية قد تتخذها لندن ضد روسيا ستستتبع ردا. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق.