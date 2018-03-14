انطلاق 189 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة خلال 24 ساعة

انطلاق 189 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة خلال 24 ساعةالأربعاء، 14 مارس 2018 11:17 م
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، انطلاق 189 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل أكثر من 18 ألف راكب من مختلف الجنسيات.
وأفاد مصدر ملاحى، أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 96 رحلة دولية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت كافة رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى ليوم الأربعاء انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.
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