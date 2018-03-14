انتعاش طلبيات الآلات فى اليابان وانحسار المخاوف بشأن الإنفاق الرأسمالى







رويترز

انتعشت طلبيات الآلات الأساسية فى اليابان خلال يناير الماضى، بعد تراجع حاد فى الشهر السابق بما فاق توقعات المحللين بكثير، فى إشارة إلى أن الإنفاق الرأسمالى يواصل الإسهام فى النمو الاقتصادى.

وبلغت زيادة الطلبيات الأساسية، وهى سلسلة بيانات شديدة التقلب يُنظر لها كمؤشر على الإنفاق الرأسمالى خلال ستة إلى تسعة أشهر، 8.2% متجاوزة توقعات خبراء اقتصاد بارتفاع نسبته 5.6%.

وفى ديسمبر، تراجعت الطلبيات بنسبة معدلة بلغت 9.3%، وهى أسرع وتيرة انخفاض فى أكثر من ثلاثة أعوام، وقال مكتب رئاسة الوزراء فى بيان صادر اليوم الأربعاء إن طلبيات الماكينات الأساسية "تنتعش"، ونما الاقتصاد اليابانى بأكثر من المتوقع فى البداية خلال الربع الأخير من 2017، بفضل تعديل فى اتجاه صعودى للإنفاق الرأسمالى، وبيانات المخزونات، فى أطول فترة نمو متصلة فى 28 عاما.

وزادت طلبيات شركات الصناعات التحويلية 9.9% فى يناير، مقابل انخفاض بنسبة 8.5% فى الشهر السابق، وزادت الطلبيات فى قطاع الصناعات غير التحويلية 4.4% فى يناير، مقابل انخفاض بلغ 5.3% فى الشهر السابق، وعلى أساس سنوى سجلت الطلبيات الأساسية، التى تستثنى السفن وطلبيات مرافق الكهرباء، زيادة نسبتها 2.9%، ما يفوق متوسط توقعات أولية بزيادتها 0.6% على أساس سنوى.