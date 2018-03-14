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انتشال جثة طالبة بها عدة طعنات من ترعة فى الدقهلية

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:56 م
انتشال جثة طالبة بها عدة طعنات من ترعة فى الدقهلية جثة - أرشيفية





الدقهلية - شريف الديب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة لفتاة فى العقد الثانى من عمرها، تطفو على سطح مياه البحر الصغير بالقرب من قرية البطراط، مركز المنزلة، ملفوفة فى بطانية.

وقد تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى قرية البصراط بمشاهدة جثة تطفو على سطح المياه فى ترعة بين البصراط والمنزلة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم استخراج الجثة من المياه، وكانت ملفوفة داخل بطانية، وإنها لفتاة فى الصف الثانى الصناعى بها عدد من الطعنات، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنزلة المركزى تحت تصرف النيابة العامة. وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها للتعرف على هوية الفتاة، وهل توجد شبهة جنائية وراء مصرعها.


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