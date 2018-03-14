انتحار فتاة بالإسكندرية لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب زيادة وزنها







الإسكندرية - أسماء على بدر

ألقت فتاة بالإسكندرية نفسها من شرفة منزلها بالطابق الـ16 فلقيت مصرعها فى الحال، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب زيادة وزنها.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الأسكندرية بلاغا من مأمور قسم المنتزه ثان بسقوط فتاة من أعلى العقار بشارع على بن أبى طالب فى المندرة قبلى وتوفيت فى الحال.



وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "د.ع.م" 19 سنة بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة بجامعة فاروس بالطريق العام أمام العقار محل البلاغ ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.



وبسؤال والدتها مقيمة بذات العنوان قررت بقيام ابنتها بإلقاء نفسها من شرفة الشقة بالطابق الـ16، وأضافت أنها كانت تعانى من حالة نفسية بسبب زيادة وزنها وضعف مستواها الدراسى، ولَم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها، وتحرر المحضر إدارى قسم المنتزه ثان، وجارى العرض على النيابة.