video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انتحار فتاة بالإسكندرية لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب زيادة وزنها

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:11 م
انتحار فتاة بالإسكندرية لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب زيادة وزنها اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية





الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

ألقت فتاة بالإسكندرية نفسها من شرفة منزلها بالطابق الـ16 فلقيت مصرعها فى الحال، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب زيادة وزنها.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الأسكندرية بلاغا من مأمور قسم المنتزه ثان بسقوط فتاة من أعلى العقار بشارع على بن أبى طالب فى المندرة قبلى وتوفيت فى الحال.


وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "د.ع.م" 19 سنة بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة بجامعة فاروس بالطريق العام أمام العقار محل البلاغ ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.


وبسؤال والدتها مقيمة بذات العنوان قررت بقيام ابنتها بإلقاء نفسها من شرفة الشقة بالطابق الـ16، وأضافت أنها كانت تعانى من حالة نفسية بسبب زيادة وزنها وضعف مستواها الدراسى، ولَم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها، وتحرر المحضر إدارى قسم المنتزه ثان، وجارى العرض على النيابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 15 سنة لحداد قتل صديقة بزجاجة مولوتوف حارقة

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه




لا تفوتك
"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة