امتحانات محو أمية بميت أبو غالب ضمن مبادرة "دمياط بلا أمية 2020"الأربعاء، 14 مارس 2018 01:10 م
محو الأمية
دمياط-معتز الشربينى
إضافة تعليق
عقدت الوحدة المحلية لمدينة ميت ابو غالب بمحافظة دمياط ، برئاسة المهندس عبد المنعم عبد القوي ، لجنة امتحان لمحو الأمية بمدرسة الشهيد سامح ضياء القصبي، بحضور ناصر حماد مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بدمياط ، ومشاركة جمعية شباب ميت أبو غالب، بعدد 102 دارس، وتم إصدار شهادات فورية للناجحين.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بمشاركة كل الجهات بالمحافظة بما فيها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى للقضاء على الأمية خلال عامين تحت شعار "دمياط بلا أمية 2020.
وكان محافظ دمياط قد أعلن عن تنفيذ مبادرة دمياط خالية من الأمية فى عام 2020 وكلف كل الأجهزة التنفيذية للمشاركة فى هذه المبادرة.
إضافة تعليق
هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب
صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة