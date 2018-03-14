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امتحانات محو أمية بميت أبو غالب ضمن مبادرة "دمياط بلا أمية 2020"

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:10 م
امتحانات محو أمية بميت أبو غالب ضمن مبادرة "دمياط بلا أمية 2020" محو الأمية





دمياط-معتز الشربينى
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عقدت الوحدة المحلية لمدينة ميت ابو غالب بمحافظة دمياط ، برئاسة المهندس عبد المنعم عبد القوي ،  لجنة امتحان لمحو الأمية بمدرسة الشهيد  سامح ضياء القصبي، بحضور ناصر حماد مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بدمياط ، ومشاركة جمعية شباب ميت أبو غالب، بعدد 102 دارس، وتم إصدار شهادات فورية للناجحين.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بمشاركة كل الجهات بالمحافظة بما فيها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى للقضاء على الأمية خلال عامين تحت شعار "دمياط بلا أمية 2020.
 
وكان محافظ دمياط قد أعلن عن تنفيذ مبادرة دمياط خالية من الأمية فى عام 2020 وكلف كل الأجهزة التنفيذية للمشاركة فى هذه المبادرة.
 

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