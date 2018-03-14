اليوم.. مؤتمر جماهيرى لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية بدمياط







-حسن راتب وسمير الاسكندرانى وأحمد خميس فى مؤتمر جماهيرى حاشد بدمياط لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية



- قناة المحور تقدم تغطية خاصة لفعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة دمياط

تُقيم محاظة دمياط اليوم الاربعاء 14 مارس فى الخامسة مساءً المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والذى يُقام لابناء المحافظة و يضم قيادات من المراكز والمدن والقرى بقرية البارشية مركز فارسكور بحضور نخبة من الساسة والمفكرين والعلماء والاعلامين فى مقدمتهم د. حسن راتب رئيس جامعة سيناء وقناة المحور ، ود. أحمد خميس رئيس الاكاديمية المصرية للحاسبات بطنطا والفنان الكبير سمير الاسكندرانى والدكتور سعد نصار والدكتور احمد عبد الظاهر والشيخ مظهر شاهين والقمس اثناسيوس رزق ونخبة من المثقين والاعلاميين ، وتقدم قناة المحور تغطية خاصة لفاعليات المؤتمر



أحمد خميس

واكد د. حسن راتب الى ان نزول المجتمع للانتخابات هو رسالة موجهة للمجتمع الدولي اننا جميعا علي قلب رجل واحد ، ونلتف حول قيادة وزعامة نؤمن بها وبمستقبل الأمة في ظل هذه القياده الرشيدة.

وتأتى اقامة المؤتمر فى اطار تحفيز الجماهير للنزول والمشاركة الفعالة فى الانتخابات المقبلة ومن خلال عرض الانجازات الكبيرة التى قدمها الرئيس السيسى خلال الولاية الاولى لرئاسته