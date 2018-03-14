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اليوم.. إبراهيم محلب يشارك فى مؤتمر "المشروعات القومية" بجامعة أسيوط

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:00 ص
اليوم.. إبراهيم محلب يشارك فى مؤتمر "المشروعات القومية" بجامعة أسيوط المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية





أسيوط ـ محمود عجمى
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تنظم جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا حول "المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى فى مصر"، بمشاركة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء السابق.

 

وقال الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، إن زيارة المهندس إبراهيم محلب تأتى فى إطار مؤتمر موسع يعقد فى رحاب الجامعة حول "المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى فى مصر"، والذى يضمن عرضاً لأهم المشروعات التى تمت فى مصر فى الفترة الأخيرة.

 

مشيراً إلى أنه من المقرر أن يشارك فى المؤتمر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة أسيوط، إلى جانب أعضاء مجلس الجامعة ووكلاء الكليات وأبناء الجامعة من طلاب مختلف الكليات.


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