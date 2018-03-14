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الهلال الأحمر السورى: قافلة إمدادات غذائية وأدوية تدخل الغوطة غدا

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:45 م
الهلال الأحمر السورى: قافلة إمدادات غذائية وأدوية تدخل الغوطة غدا الغوطة الشرقية- أرشيفية





رويترز
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أعلن مسؤول بالهلال الأحمر السورى، اليوم الأربعاء، أن قافلة إمدادات غذائية وأدوية ستدخل دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية غدا الخميس.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء مغادرة 49 شخصا آخرين الغوطة الشرقية السورية.

و قال قيادى فى المعارضة السورية إن مدنيين فى حاجة إلى علاج طبى غادروا الغوطة الشرقية اليوم الأربعاء وذلك لليوم الثانى على التوالى بموجب اتفاق للإجلاء الطبى.

وقال ياسر دلوان مدير المكتب السياسى لجيش الإسلام أحد فصائل المعارضة المسلحة فى الغوطة الشرقية إن نحو 25 مريضا غادروا الجيب المحاضر اليوم وأضاف "الاتفاق مستمر بشكل جيد إلى الآن".

وذكر التلفزيون السورى إن دفعة جديدة من السكان غادرت المنطقة التى تسيطر عليها المعارضة عبر ممر الوافدين لكنه لم يحدد ما إذا كان الإجلاء تم لأسباب طبية.


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