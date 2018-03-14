الهجرة: ‏غرفة التجارة الكويتية وجهت بتقديم التسهيلات للمصريين خلال ‏الانتخابات

الهجرة: غرفة التجارة الكويتية وجهت بتقديم التسهيلات للمصريين خلال الانتخاباتالأربعاء، 14 مارس 2018 01:07 م
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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أعلنت وزارة الهجرة، أنه استجابة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والتواصل المستمر مع السفارة المصرية بالكويت، وجهت غرفة التجارة والصناعة الكويتية أعضاءها، من شركات ومؤسسات، بتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين المصريين لديها حتى يتمكنوا من أداء حقهم الانتخابى والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خارج مصر، اعتباراً من يوم الجمعة القادم 16 مارس وحتى الأحد 18 مارس.
وكانت "مكرم" زارت دولة الكويت فى فبراير الماضى ضمن جولاتها المكوكية لحث المصريين المقيمين بالخارج على المشاركة فى الانتخابات.
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