الهجرة: ‏غرفة التجارة الكويتية وجهت بتقديم التسهيلات للمصريين خلال ‏الانتخابات







كتب محمود راغب

أعلنت وزارة الهجرة، أنه استجابة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والتواصل المستمر ‏مع السفارة المصرية بالكويت، وجهت غرفة التجارة والصناعة الكويتية أعضاءها، من شركات ‏ومؤسسات، بتقديم ‏التسهيلات اللازمة للعاملين المصريين لديها حتى يتمكنوا من أداء حقهم ‏الانتخابى والإدلاء ‏بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خارج مصر، اعتباراً من ‏يوم الجمعة القادم ‏‏16 مارس وحتى الأحد 18 مارس.‏