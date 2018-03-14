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الهجرة: ‏غرفة التجارة الكويتية وجهت بتقديم التسهيلات للمصريين خلال ‏الانتخابات

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:07 م
الهجرة: ‏غرفة التجارة الكويتية وجهت بتقديم التسهيلات للمصريين خلال ‏الانتخابات نبيلة مكرم وزيرة الهجرة





كتب محمود راغب
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أعلنت وزارة الهجرة، أنه استجابة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والتواصل المستمر ‏مع السفارة المصرية بالكويت، وجهت غرفة التجارة والصناعة الكويتية أعضاءها، من شركات ‏ومؤسسات، بتقديم ‏التسهيلات اللازمة للعاملين المصريين لديها حتى يتمكنوا من أداء حقهم ‏الانتخابى والإدلاء ‏بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خارج مصر، اعتباراً من ‏يوم الجمعة القادم ‏‏16 مارس وحتى الأحد 18 مارس.‏

وكانت "مكرم" زارت دولة الكويت فى فبراير الماضى ضمن جولاتها المكوكية لحث ‏المصريين ‏المقيمين بالخارج على المشاركة فى الانتخابات.‏

 

 

 


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