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النيابة فى "رشوة نائب رئيس القاهرة الجديدة": المتهمون إخوة إبليس جنوا على مصر

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:41 م
النيابة فى "رشوة نائب رئيس القاهرة الجديدة": المتهمون إخوة إبليس جنوا على مصر الرشوة جريمة نكراء





كتب أحمد حسنى
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استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لمرافعة النيابة العامة، فى محاكمة نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الأسبق وسيدة أعمال ووسيط فى اتهامهم بالرشوة.
 
وقالت النيابة العامة، إن الجريمة نكراء ضيعت كرامة الإنسان فالرشوة كالمرض العضال والكل يعلم أنها جريمة، وهؤلاء المتهمين الثلاثة من إخوان إبليس أقدموا على تلك الجريمة وجنوا على مصر وأبنائها، مؤكدة أن تحريات الرقابة الإدارية أفادت بأن المتهم نبيل محمد نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، تلقى مبالغ مالية وعينية من المتهمة الثانية هنادي علي سبيل الرشوة، والإقامة فى دولة الإمارات بتكلفة 20 ألف جنيه و600 دولار و400 درهم و 400 جنيه مصرى مصاريف السفر إلى الإمارات لإقامة علاقة جنسية.
 
وأضافت النيابة بمرافعتها، أن المتهم الثالث "رامى سيد" هو الوسيط بين الطرفين لإنهاء إجراءات تنفيذ القرار الصادر لشركة المتهمة من لجنة فض المنازعات بأحقية الانتفاع بالأراضى المسحوبة منها مسبقا من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
 
عقدت الجلسة أمام الدائرة 26 بعضوية كل من المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود وسكرتارية وائل عبد المقصود، وجورج ماهر. وحضر سامح عاشور نقيب المحامين، إلى محكمة التجمع للدفاع عن المتهمة الثانية، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة للشهود من ضباط هيئة الرقابة الإدارية.
 
  وأسندت النيابة للمتهمين " نبيل محمد بدر رخا" 56 عام نائب رئيس جهاز  القاهرة الجديدة، و " هنادي أنور محمد الشربينى" 44 عام رئيس مجلس إدارة شركة دايوند للاستيراد والتصدير ، و" رامى السيد عبده" 34 عام محامى، فى القضية رقم 4566 لسنة 2017 جنايات قسم التجمع الخامس، والمقيِّدة برقم 755 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، بطلب المتهم الأول من المتهمة الثانية مبالغ مالية وهدايا عينية كرشوة لمساعدتها فى إتمام بعض القرارات الصادرة من وزارة الاستثمار، وتخصيص قطع أرض بمنطقة النرجس.
 

 


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