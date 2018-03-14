النيابة تستعلم عن حالة المصاب فى مشاجرة نارية بالمرج بسبب الإيجار







كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج برئاسة أحمد شديد بالاستعلام عن حالة المواطن الذى أصيب بطلق نارى فى مشاجرة بين مالك عقار ومستأجرين بسبب الخلاف على قيمة الإيجار وقررت حبس 14 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والملوتوف بين مالك عقار وبعض المستأجرين شقق فيه، بسبب رغبة الأول فى طردهم من شققهم لضعف قيمة الإيجار.

انتقل رجال المباحث وسيطروا السيطرة على المشاجرة التى أثارت الذعر بين السكان، وتوصلت التحريات إلى أن مواطنا تصادف مروره بمحيط المشاجرة، أصيب بطلق طائش فى الرأس، وتم نقله للمستشفى وحالته خطرة.

وكشفت تحقيقات محمد عرجاوى وكيل أول النيابة عن أن "حسن. م" مالك العقار دخل مع 4 من المستأجرين شققا سكنية فى خلافات وصراعات لرغبته فى طردهم نتيجة ضعف قيمة الإيجار ورغبته فى تاجير الشقق بقيمة أعلى أو رفع قيمة الإيجار عليهم.

وفى يوم الحادث طلب مالك العقار السكان بدفع قيمة المياه وكهرباء السلم ، فاختلفوا على تقسيم المبالغ ونشبت مشادة كلامية بين مالك العقار والسكان استهان كل طرف بأنصاره اللذين حضروا بالأسلحة النارية والبيضاء، وأثناء إطلاق النار أصيب مواطن تصادف مروره فى رأسه.

ألقى رجال الأمن القبض على 14 من طرفى المشاجرة وهم "فراج م" و" سعد م" و"ناجح ج" و"خليفة م" و"محمود ح" و"يوسف ب" و"بدر.ن" و"محمد ع" و"محمود ا" و"علاء م" و" محمد ع" و"سيد ع" و"اسلام ت" و"حسن م" وبإحالتهم للنيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمتى البلطجة وحيازة الأسلحة.