النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة موظف لقى مصرعه على يد مجهولين بالوراق







كتب سليم على

أمرت نيابة الوراق، بتشريح ودفن جثة موظف أمن بشركة المقاولين العرب، لقى مصرعه على يد مجهولين.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن التحريات بينت أن المجنى عليه أثناء متابعة عمله فى موقع بناء محور روض الفرج التابع لدائرة قسم شرطة الوراق، اعتدى عليه مجهولين أثناء محاولته منعهم من سرقة متعلقات الشركة، حيث تم نقله إلى المستشفى، بعدما تبين إصابته بضربتين على رأسة بآلة حادة، إلا أنه فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية.

وطالبت النيابة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة لضبط مرتكبي الحادث.

كان قسم شرطة الوراق، قد تلقى بلاغا يفيد باعتداء مجهولين على "محمد عبد الحميد" موظف أمن بشركة المقاولين العرب، حيث تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.