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"النواب الأردنى": القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة ودقيقة

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:51 م
"النواب الأردنى": القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة ودقيقة مجلس النواب الأردنى - أرشيفية





(أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة ودقيقة، وأن الأردن يرى اليوم أن القرار الأمريكى الأخير القاضى بنقل سفارة واشنطن إلى القدس، من شأنه وضع العراقيل أمام جهود استمرارية العملية السلمية، ويصب فى تدعيم قوى التطرف والإرهاب على حساب قوى الاعتدال فى المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الطراونة، اليوم الأربعاء، بعمان، رئيس مجلس النواب اليونانى نيكولاس فوتسس والوفد المرافق له.

وبشأن قضية اللاجئين فى المملكة، أشار الطراونة إلى الأردن يشعرُ بأن تخلى المجتمع الدولى عن مسئولياته الأخلاقية بمثابة الطعن بالخاصرة، حيث أن ما يُقدم للأردن كواحد من الدول المستضيفة للاجئين، لا يغطى الحد الأدنى من الأعباء التى يعانيها.

وأضاف أنه "بات لزاماً الضغط على كل دول القرار العالمى من أجل التحرك السريع والعاجل لرفد الدول المضيفة للاجئين بالمساعدات الحقة، وهى واجب لا مِنة أو فضلا".

 


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