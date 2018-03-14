النقض تلزم الشركة المنتجة لبرنامج باسم يوسف بدفع 50 مليون جنيه لـ" سي بي سي "







كتب محمود نصر

ننشر تفاصيل حكم محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من المستشار طاهر الخولي محامي المستشار القانوني لشبكة قنوات سي بي سي، على حكم محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء حكم محكمة التحكيم بتغريم الشركة المنتجة لبرنامج البرنامج و باسم يوسف 100 مليون جنيه، وقضت بإلزام الشركة كيوسوفت للبرمجيات، والمنتجة لبرنامج (البرنامج)، بدفع 50 مليون جنيه، لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية مركز تليفزيون العاصمة سي بي سي، وإلزام القناة باللجوء لمحكمة الاستئناف للحصول على تعويض من باسم يوسف.

وقال المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقض، ومحامي سي بي سي ان الحكم الزم كيوسوفت بسداد مبلغ 50 مليون جنيه، لشبكة قنوات سي بي سي تعويضا عن اخلالها ببنود عقد برنامج البرنامج والمؤيد نفاذا لحكم التحكيم، وقد اثبتت المحكمة ثبوت الخطأ والضرر الذي وقع من باسم يوسف ايضا لاخلاله بالتعاقد مع سي بي سي، وعلي القناة اللجوء للقضاء العادي لاستحقاق التعويض من قبل باسم يوسف الذي اخل بتعاقده، وعلي شركة سي بي سي اقامة دعوي امام القضاء العادي ليحكم لها بالتعويض المناسب قبل باسم يوسف.