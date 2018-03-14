النائب ممدوح الحسينى بمؤتمر بالفيوم: نتجمع لنقول نعم للمنقذ عبد الفتاح السيسى







الفيوم - رباب الجالي

قال النائب ممدوح الحسيني، إن التجمعات والمؤتمرات التى تنظم تقول نعم للرئيس والقائد المنقذ عبد الفتاح السيسي الذى يوميا يصدر قرارات في صالح المواطن المصرى خاصة بعد معاش تكافل وكرامة والتأمين علي العمال وتطوير شبكات الطرق وتنفيذ وحدات سكنية، وتأييده لاستكمال مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى عقد بمركز سنورس بحضور الكابتن أحمد حسن نجم النادى الأهلي والنائب محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية والنائب أسامة أبو المجد والكاتب مصطفي بكري والنائب عبد الرحمن برعي والصحفي نبيل ذكي والفنان محمد أبو الوفا.

وخلال المؤتمر قال النائب منجود الهوارى لابد من النزول والمشاركة في الانتخابات لتأييد الرئيس الذي يؤسس دولة القانون والمؤسسات وهو الرئيس الذي إنحاز للإرادة الشعبية المصرية في 30 يونيو وهو لم يكن بحاجة إلى هذا المنصب الذى كلفه عبء ثقيل وهو صاحب الإرادة السياسية الحرة في تأسيس وبناء دولة القانون والمؤسسات والعلم والتعلم وسدد 30 مليون دولار من مديونيات مصر وصاحب قناة السويس الثانية وقضي علي عجز التيار الكهربائي وحارب الفساد ووفر رغيف الخبز وصاحب كل الإنجازات الضخمة.