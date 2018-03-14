النائب العام يحيل مرتكبى جريمة قتل طالب الهندسة بالنزهة إلى محكمة جنايات الأحداث







أ ش أ

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة بجلسة السبت المقبل، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعى بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) عبر أحد التطبيقات الالكترونية للتسوق.

وأسندت النيابة العامة فى التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا الطالب المجنى عليه، حيث قاما بإيهامه عبر تطبيق شهير للتسوق الالكترونى، برغبتهما فى بيع جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) واتفقا معه على السعر المطلوب، وأن يلتقيا به فى منطقة النزهة لإتمام عملية البيع.



وتبين من التحقيقات أن الطالب المجنى عليه حضر فى الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بأن أشهرا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 25 ألف جنيه كان بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.