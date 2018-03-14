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"المهن الطبية": زيادة معاشات الأعضاء من 700 إلى 800 جنيه أول يوليو

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:36 م
"المهن الطبية": زيادة معاشات الأعضاء من 700 إلى 800 جنيه أول يوليو نقابة الأطباء





كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد بدوى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، إنه تقرر زيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، من 700 جنيه إلى 800 جنيه، موضحا أن هناك شرطا يتوقف عليه بدء التطبيق أول يوليو المقبل.

وأوضح بدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشرط هو سداد المديونيات الخاصة بالنقابات، فيما يتعلق بالاشتراكات للاتحاد، قبل 31 يونيو 2018، مشيرا إلى أن المديونيات قيمتها تتفاوت طبقا لعدد أعضاء كل نقابة، لافتا إلى أن نقابة الأسنان لا يوجد مديونيات عليها، وتوجد مديونيات على الصيادلة والأطباء لأعوام ترجع إلى ما قبل 2016، بجانب استمرار عدم سداد عامى 2016، و2017.

وأشار بدوى إلى نقابة البيطريين مديونيتها ضعيفة جدا، لافتا إلى أن تلك الاشتراكات هى التى يتم استخدام فوائدها بالبنوك، لدعم بند المعاشات، موضحا أن كل النقابات وافقت على السداد قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكدا أن أمانة الصندوق بالاتحاد ستتابع تفاصيل المديونيات السابقة، خلال الأسبوعين المقبلين.

 


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