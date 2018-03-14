المعلق التلفزيونى "كودلو" يقبل عرض ترامب شغل منصب كبير المستشارين الاقتصاديين

المعلق التلفزيونى "كودلو" يقبل عرض ترامب شغل منصب كبير المستشارين الاقتصاديينالأربعاء، 14 مارس 2018 08:59 م
المحلل الاقتصادى الأمريكى لارى كودلو
(رويترز)
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قال المعلق التلفزيونى والمحلل الاقتصادى الأمريكى لارى كودلو اليوم الأربعاء إنه قبل عرضا من الرئيس دونالد ترامب ليصبح كبير المستشارين للبيت الأبيض.
وسيحل كودلو محل جارى كوهن الذى استقال من المنصب الأسبوع الماضي.
وقال كودلو لرويترز: "الرئيس عرض على المنصب مساء أمس وأنا قبلته"، مضيفا أنه يعتقد أن الاعلان الرسمى سيصدر غدا الخميس.
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