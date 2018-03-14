المرور يشن حملات على سيارات النقل لتحميل الركاب بالصندوق الخلفى بالطرق

المرور يشن حملات على سيارات النقل لتحميل الركاب بالصندوق الخلفى بالطرقالأربعاء، 14 مارس 2018 08:46 ص
حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات لتأمين الرحلات وتكثيف الحملات على سيارات النقل مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى على الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
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