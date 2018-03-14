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"المرور" تضبط 405 مخالفات مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:00 ص
"المرور" تضبط 405 مخالفات مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر حملات مرور - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

 

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 405 مخالفات مرورية متنوعة، منها 195 مخالفة نموذج 125 و28 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 19 مركبة توك توك وضبط 12 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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