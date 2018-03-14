video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المجلس الأوروبى: الجاسوس الروسى السابق سمم فى لندن على الأرجح من قبل موسكو

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:31 م
المجلس الأوروبى: الجاسوس الروسى السابق سمم فى لندن على الأرجح من قبل موسكو رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك





(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، اليوم الأربعاء، فى هلسنكى أن روسيا تقف "على الأرجح" وراء تسميم العميل المزدوج الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا.

وكتب توسك على حسابه على تويتر على هامش زيارة رسمية الى العاصمة الفنلندية "أعبر عن تضامنى الكامل مع رئيسة الوزراء (البريطانية) تيريزا ماى بعد الهجوم الوحشى الذى نفذ بايحاء على الأرجح من موسكو".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دبلوماسى روسى: لا توجد علاقة بين إقالة تيلرسون وتسميم الجاسوس الروسى السابق

الكرملين: روسيا ليس لها أى دور فى تسميم جاسوس

رئيس وزراء فرنسا الأسبق ينتقد تريزا ماى لاتهامها روسيا بالتورط فى مقتل جاسوسها

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

اخبار عالميه

بريطانيا

روسيا

دونالد توسك

جاسوس




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة