المجلس الأوروبى: الجاسوس الروسى السابق سمم فى لندن على الأرجح من قبل موسكو

المجلس الأوروبى: الجاسوس الروسى السابق سمم فى لندن على الأرجح من قبل موسكوالأربعاء، 14 مارس 2018 01:31 م
رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
(أ ف ب)
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أعلن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، اليوم الأربعاء، فى هلسنكى أن روسيا تقف "على الأرجح" وراء تسميم العميل المزدوج الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا.
وكتب توسك على حسابه على تويتر على هامش زيارة رسمية الى العاصمة الفنلندية "أعبر عن تضامنى الكامل مع رئيسة الوزراء (البريطانية) تيريزا ماى بعد الهجوم الوحشى الذى نفذ بايحاء على الأرجح من موسكو".
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