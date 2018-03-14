المجر تسجن مهاجرا سوريا 7 سنوات بسبب الشغب على الحدود







رويترز

ذكرت وكالة الأنباء المجرية الرسمية (إم.تى.آى)، اليوم الأربعاء، أن محكمة مجرية أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات على رجل سورى قبرصى بسبب عبوره بشكل غير قانونى للحدود ومشاركته فيما وصفته بعمل إرهابى خلال اشتباكات مع الشرطة فى سبتمبر أيلول 2015.

كان أحمد حامد، ضمن مجموعة عبرت الحدود إلى المجر بشكل غير قانونى فى 16 سبتمبر 2015، وخاطب الحشود مستخدما مكبرا للصوت قبل أن يقتحم مئات المهاجرين البوابة الحدودية وتستخدم الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضدهم، وقال مصور من "رويترز"، فى قاعة المحكمة فى مدينة زيجيد فى جنوب المجر إن الرجل، الذى كان يحرسه ضباط شرطة ملثمون، استقبل الحكم بهدوء.