المجر تسجن مهاجرا سوريا 7 سنوات بسبب الشغب على الحدود

المجر تسجن مهاجرا سوريا 7 سنوات بسبب الشغب على الحدودالأربعاء، 14 مارس 2018 05:39 م
شرطة المجر - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
ذكرت وكالة الأنباء المجرية الرسمية (إم.تى.آى)، اليوم الأربعاء، أن محكمة مجرية أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات على رجل سورى قبرصى بسبب عبوره بشكل غير قانونى للحدود ومشاركته فيما وصفته بعمل إرهابى خلال اشتباكات مع الشرطة فى سبتمبر أيلول 2015.
كان أحمد حامد، ضمن مجموعة عبرت الحدود إلى المجر بشكل غير قانونى فى 16 سبتمبر 2015، وخاطب الحشود مستخدما مكبرا للصوت قبل أن يقتحم مئات المهاجرين البوابة الحدودية وتستخدم الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضدهم، وقال مصور من "رويترز"، فى قاعة المحكمة فى مدينة زيجيد فى جنوب المجر إن الرجل، الذى كان يحرسه ضباط شرطة ملثمون، استقبل الحكم بهدوء.
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة