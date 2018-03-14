اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطالب بمعاملة المدنيين فى سوريا معاملة إنسانية







جنيف (أ ش أ)

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة معاملة المدنيين فى سوريا معاملة إنسانية وفقا للقانون الدولى بصرف النظر عن أوضاعهم الاجتماعية أو انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو السياسية فى سوريا بالإنسانية،مؤكدة ضرورة أن تتحلى عمليات إجلاء المدنيين فى سوريا بالانسانية سواء بدأت تلك العمليات فى الغوطة الشرقية أو عفرين أو أى منطقة أخرى.

وقالت اللجنة فى بيان اليوم الأربعاء، فى جنيف إن أبسط المعايير التى يجب أن تتخذ هى ضرورة احترام وحماية المدنيين والأشخاص الذين كفوا عن المشاركة المباشرة فى العمليات العدائية فى جميع الأوقات،ومن جانب جميع الأطراف بما فى ذلك أثناء عمليات الاجلاء.

وأكدت اللجنة انها لم تتواصل مع أطراف النزاع حتى الآن بشأن عمليات الإجلاء ولم تشارك فيها بعد وأنها على استعداد للعمل مع الاطراف لضمان الالتزام بالمعايير والقواعد والتى تشمل اخطار الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم مسبقا بشروط الاتفاق ووجهة وصولهم وتفاصيل عملية الإجلاء،اضافة إلى تخيير المدنيين بين البقاء او المغادرة .

وشددت على أن المدنيين يجب أن يحظون بالحماية من الهجمات فى جميع الظروف سواء اختاروا البقاء أو المغادرة كما يجب ان يمنح المدنيون الذين يتم اجلاؤهم ممرا آمنا وان تتخذ ُجميع التدابير للحفاظ على وحدة الأسرة .

وقالت اللجنة الدولية إنه يجب أن تكفل الحماية الخاصة والرعاية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والمستضعفين مثل الجرحى والمرضى والقصر المنفصلين عن ذويهم والمسنين والأشخاص ذوى الإعاقة وان يستفيد المدنيون النازحون فى وجهة الوصول من حرية التنقل والوصول إلى ظروف مُرضية تشمل المأوى والنظافة والصحة والسلامة والتغذية والخدمات العامة وخدمات الحماية وفرص كسب الرزق وعلى ان يصرح للعاملين فى المجال الإنسانى الدخول إلى وجهة وصول النازحين ويسمح لهم بمتابعة أوضاع الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم وتقييم احتياجاتهم بعد النزوح وتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية .

وأكدت اللجنة أهمية أن تكون عمليات الإجلاء مؤقتة ويحق للنازحين العودة حالما تنتهى أسباب نزوحهم وتتاح لهم معلومات واضحة عن فرص العودة وكذلك أن تكفل حرمة الممتلكات الشخصية وتتمتع الممتلكات التى خلفها الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم بالحماية من النهب والاستيلاء او الاستخدام غير القانونى .