الكنيست يقر قانون يمنع المتطرفين من الخدمة فى الجيش الإسرائيلى







كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الكنيست أقر وبشكل نهائى على مشروع القانون الذى تقدمت به الأحزاب الدينية اليهودية من أجل إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية فى الجيش الإسرائيلى.

وقالت الصحيفة إنه بشق الأنفس مرر الكنيست مساء أمس الثلاثاء، مشروع القانون الذى يطلق عليه قانون "التجنيد"، وبإقرار هذا القانون لن يدعو نتنياهو إلى انتخابات مبكرة فى إسرائيل لكون القانون كان مطلبا من قبل الأحزاب الدينية .

وأوضحت الصحيفة أن القانون غير مرضى لوزير الدفاع افيجدور ليبرمان الذى يترأس حزب "اسرائيل بيتنا" والذى رفض القانون معتبرا إياه تمييزا بين الإسرائيليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأحزاب الدينية التى تقدمت بالقانون هى البيت اليهودى وشاس ويهوديت هتوراة التى تعتبر دراسة الشريعة اليهودية والتوراة أهم بكثير من الخدمة فى الجيش.