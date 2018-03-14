video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكنيست يقر قانون يمنع المتطرفين من الخدمة فى الجيش الإسرائيلى

الأربعاء، 14 مارس 2018 09:15 ص
الكنيست يقر قانون يمنع المتطرفين من الخدمة فى الجيش الإسرائيلى الكنيست الإسرائيلى





كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الكنيست أقر وبشكل نهائى على مشروع القانون الذى تقدمت به الأحزاب الدينية اليهودية من أجل إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية فى الجيش الإسرائيلى.

 

وقالت الصحيفة إنه بشق الأنفس مرر الكنيست مساء أمس الثلاثاء، مشروع القانون الذى يطلق عليه قانون "التجنيد"، وبإقرار هذا القانون لن يدعو نتنياهو إلى انتخابات مبكرة فى إسرائيل لكون القانون كان مطلبا من قبل الأحزاب الدينية .

 

وأوضحت الصحيفة أن القانون غير مرضى لوزير الدفاع افيجدور ليبرمان الذى يترأس حزب "اسرائيل بيتنا" والذى رفض القانون معتبرا إياه تمييزا بين الإسرائيليين.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الأحزاب الدينية التى تقدمت بالقانون هى البيت اليهودى وشاس ويهوديت هتوراة التى تعتبر دراسة الشريعة اليهودية والتوراة أهم بكثير من الخدمة فى الجيش.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تظاهرات خارج الكنيست تطالب بدخول 8000 يهودى إثيوبى إلى إسرائيل

تل ابيب

الكنيست

التجنيد

الجيش الاسرائيلى

اسرائيل




لا تفوتك
"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة