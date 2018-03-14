الكرملين: روسيا ليس لها أى دور فى تسميم جاسوس







رويترز

قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ليس لها أى دور فى تسميم الجاسوس الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال وابنته فى بريطانيا مضيفا أن اتهام روسيا ليس له أساس من الصحة.

وقال إن روسيا ما زالت مستعدة للتعاون مع التحقيق البريطانى فى القضية ولكن أى إجراءات محتملة تتخذها لندن ضد موسكو ستستدعى ردا، وتابع أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد الرد.

وقالت السفارة الروسية فى لندن اليوم الأربعاء، إن موسكو لم تستجب لطلب بريطانيا أن تفسر بحلول منتصف الليل كيف تم استخدام غاز للأعصاب طوره الاتحاد السوفيتى فى هجوم على جاسوس روسى سابق سيرجى سكريبال، فى مدينة سالزبرى بجنوب انجلترا.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماى أمهلت روسيا حتى نهاية أمس الثلاثاء لتفسير كيف جرى استخدام غاز (نوفيتشوك) للأعصاب، الذى طوره الجيش السوفيتي، على الأراضى البريطانية.