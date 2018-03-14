الكرملين: روسيا تأمل فى علاقات بناءة مع أمريكا بعد عزل تيلرسون







رويترز

اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون اسوأ فى ظل ولاية وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو بعد إقالة ريكس تيلرسون.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، فى رد على سؤال حول التغيرات فى الإدارة الأمريكية "لا يمكن أن تصل الأمور إلى أدنى ما هى عليه، بالتالى من غير المرجح أن تكون اسوأ".

وعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزير خارجيته تيلرسون أمس الثلاثاء بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن سياسته تجاه كوريا الشمالية وروسيا وإيران واختار مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليحل محله، فيما قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن من المستبعد أن تتدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن بدرجة أكبر، وأضاف "على أى حال هناك أمل فى علاقات بناءة ومتزنة".