الكرملين: روسيا تأمل فى علاقات بناءة مع أمريكا بعد عزل تيلرسون

الكرملين: روسيا تأمل فى علاقات بناءة مع أمريكا بعد عزل تيلرسونالأربعاء، 14 مارس 2018 11:42 ص
ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
رويترز
إضافة تعليق
اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون اسوأ فى ظل ولاية وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو بعد إقالة ريكس تيلرسون.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، فى رد على سؤال حول التغيرات فى الإدارة الأمريكية "لا يمكن أن تصل الأمور إلى أدنى ما هى عليه، بالتالى من غير المرجح أن تكون اسوأ".
وعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزير خارجيته تيلرسون أمس الثلاثاء بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن سياسته تجاه كوريا الشمالية وروسيا وإيران واختار مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليحل محله، فيما قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن من المستبعد أن تتدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن بدرجة أكبر، وأضاف "على أى حال هناك أمل فى علاقات بناءة ومتزنة".
إضافة تعليق
التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة
انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة