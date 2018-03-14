video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 10:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: بوتين يقوم بجولة داخلية يتفقد خلالها شبه جزيرة القرم

الأربعاء، 14 مارس 2018 09:30 ص
الكرملين: بوتين يقوم بجولة داخلية يتفقد خلالها شبه جزيرة القرم بوتين





موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المركز الصحفى للكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيقوم اليوم الأربعاء، بجولة داخلية يتفقد خلالها إقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول.

وقال المركز فى بيان، أوردته قناة روسيا اليوم، إنه من المتوقع أن يزور بوتين أثناء هذه الجولة جسر القرم الذى يتم بناؤه حاليا والوحدة الجديدة لمطار سيمفيروبل الدولي.

وتأتى هذه الزيارة عشية الذكرى السنوية للاستفتاء التاريخى حول وضع شبه جزيرة القرم الذى جرى فى 16 مارس عام 2014، والذى أسفر عن انضمام جمهورية الحكم الذاتى فى القرم من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية وتحولها إلى جمهورية القرم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: نُحضر لزيارة الرئيس بوتين إلى القرم

بوتين: إعادة القرم لأوكرانيا أمر مستحيل تحت أى ظروف

الكرملين

القرم

بوتين

اخبار العالم

اوكرانيا

روسيا

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة