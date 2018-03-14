الكرملين: بوتين يقوم بجولة داخلية يتفقد خلالها شبه جزيرة القرم

الكرملين: بوتين يقوم بجولة داخلية يتفقد خلالها شبه جزيرة القرمالأربعاء، 14 مارس 2018 09:30 ص
بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أعلن المركز الصحفى للكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيقوم اليوم الأربعاء، بجولة داخلية يتفقد خلالها إقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول.
وقال المركز فى بيان، أوردته قناة روسيا اليوم، إنه من المتوقع أن يزور بوتين أثناء هذه الجولة جسر القرم الذى يتم بناؤه حاليا والوحدة الجديدة لمطار سيمفيروبل الدولي.
وتأتى هذه الزيارة عشية الذكرى السنوية للاستفتاء التاريخى حول وضع شبه جزيرة القرم الذى جرى فى 16 مارس عام 2014، والذى أسفر عن انضمام جمهورية الحكم الذاتى فى القرم من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية وتحولها إلى جمهورية القرم.
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