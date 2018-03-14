القوى العاملة ببنى سويف: توفير 20 فرصة عمل لذوى الإعاقة بالقطاع الخاص

القوى العاملة ببنى سويف: توفير 20 فرصة عمل لذوى الإعاقة بالقطاع الخاصالأربعاء، 14 مارس 2018 07:43 م
ذوى الاعاقة يوقعون عقود العمل
بنى سويف أيمن لطفى
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أكد عرفان الشافعى مديرية القوى العاملة ببنى سويف إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة السويدى لنظم المعلومات بالمنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، ممثلة فى مثالى سعيد مدير الموارد البشرية، وكريم محمدى مسؤول التعيينات بالشركة، وذلك لتشغيل " 20 شخصا "من ذوى الإحتياجات الخاصة، ضمن نسبة ال 5% لتشغيل المعاقين .
واضاف الشافعى فى بيان له اليوم، قائلا "إن المديرية تعمل على توفير كافة فرص العمل لكل فئات المجتمع وخاصة أصحاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لسد إحتياجات السوق، من خلال توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة".
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