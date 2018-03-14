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القومى للمرأة يشكر الرئيس السيسى لاستقباله سيدتان تبرعتا لتنمية سيناء

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:31 ص
القومى للمرأة يشكر الرئيس السيسى لاستقباله سيدتان تبرعتا لتنمية سيناء مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة





كتب محمود راغب
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وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه ، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستقباله كل من سيدات محمد إسماعيل عامر، وفتحية محمد إسماعيل السيد ، اللتان قامتا بالتبرع لصندوق تحيا مصر "حساب تنمية سيناء".

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن فخرها وتقديرها للافتة الإنسانية لرئيس الجمهورية، التى تعبر وتعكس مدى تقديره للمرأة المصرية، التى لا تخفى على أحد، حيث يعلنها الرئيس فى جميع المناسبات، مؤكدة أن المرأة المصرية حاليا تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية داعمة للمرأة ومؤمنة بمكانتها ودورها الهام لبناء المجتمعات والنهوض بها.

كما أشادت رئيسة المجلس بموقف كل من سيدات محمد إسماعيل عامر، وفتحية محمد إسماعيل السيد اللتان تبرعتا لصندوق تحيا مصر "حساب تنمية سيناء"، مؤكدة أن هذه هى المرأة المصرية التى لاتتوانى لحظة فى الوقوف بجانب الوطن، فالمرأة التى تقدم أبناءها طواعية لأجل مصر، لن تبخل بالتبرع المادى من أجل إعمار أرض سيناء الغالية التى رويت بدماء شهداء مصر الطاهرة ، مؤكدة أن المرأة هى التى تبنى الأوطان وتعمرها .

 

 


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